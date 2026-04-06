Yunan televizyonunda Türkiye kavgası: Sıradan bir ülke değil

06.04.2026 12:47
Yunanistan’da siyasi analist Yiannos Charalambidis’in, İsrailli diplomatların “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözlerini aktarıp “Netanyahu bile Erdoğan’dan çekiniyor” imasında bulunması stüdyoyu gerdi.

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan programda Türkiye’nin askeri gücü ve savunma sanayii üzerine yapılan tartışma stüdyoda gerilime neden oldu.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

“Güncel Konuları Yorumluyoruz” programında Türkiye’nin savunma kapasitesi ele alındı. Siyasi analist Dr. Yiannos Charalambides’in Türkiye’nin yerli üretim gücüne dikkat çekmesi üzerine sunucu sert tepki gösterdi, tartışma kısa sürede alevlendi. Charalambides, Türkiye’nin son 20 yılda güçlü bir askeri altyapı kurduğunu belirterek, “Türkiye yeni bir İran değil, çok daha büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

“PROPAGANDA YAPMAYIN” TARTIŞMASI

Analistin, İsrailli diplomatlara dayandırdığı “Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz” sözleri stüdyodaki tansiyonu daha da artırdı. Türkiye’nin sahada kendini kanıtladığını savunan Charalambides, “Türkiye savaş alanında kendini kanıtladı, küçümsemeyin” dedi.  Sunucunun F-35 ve Rafale çıkışına da yanıt veren analist, Türkiye’nin radar ve savunma sistemleriyle kısa sürede sahayı kilitleyebileceğini öne sürdü. Tartışma sırasında “Propaganda yapmayın” ifadeleriyle gerilim zirveye çıktı. Charalambides, sunucuya “Halkı yanıltmayın, gelin cephede gerçeği görün” sözleriyle tepki gösterdi.

YUNAN GENERALDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tartışmaya dahil olan Yunan Korgeneral Yannis Baltzois ise ortamı yatıştırmaya çalışırken Türkiye’nin askeri gücüne dikkat çekti. Baltzois, “Türkiye’yi küçümsemeyelim, önemli bir ülke ve çok büyük bir ordusu var. En önemlisi, bizim sahip olmadığımız muazzam bir silah sanayisine sahipler” ifadelerini kullandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:11:05.
