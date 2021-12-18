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YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR - Son Dakika

YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR

18.12.2021 13:08

EDİRNE'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte kente gelen Yunan ve Bulgarlar, giyim ve yiyecek sektörünün yanında emlak piyasasını da hareketlendirmeye başladı.

EDİRNE'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte kente gelen Yunan ve Bulgarlar, giyim ve yiyecek sektörünün yanında emlak piyasasını da hareketlendirmeye başladı. Özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk soydaşların Edirne'den çok sayıda konut aldığını söyleyen Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Bulgaristan'dan gelenler özellikle köyden ev istiyorlar ve bahçeli olmasını tercih ediyorlar. Yunanistan'dan gelenler genelde ticari düşünüyorlar. Örneğin 5-6 tane bir artı bir daire alıp onları kiraya veriyorlar diye konuştu.

Edirne'de, döviz kurundaki artış nedeniyle komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları günlük alışverişlerini kentten karşılamaya devam ederken, konut sektörü de hareketlenmeye başladı. Yatırımlarını Edirne'de yapmak isteyen komşu ülke vatandaşları, kentte daire satışlarının artmasına neden oldu.

'SENEDE 2- 3 SATARKEN, ŞİMDİ 10 TANE SATIYORUZ'

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk yurttaşların konut satışlarını artırdığını belirtirken, Bulgaristan'dan gelenlerin ise köy evleri gibi daha sakin bölgeleri tercih ettiğini söyledi. Son dönemde konutlara yabancılardan talebin arttığını belirten Çeker, Özellikle Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlar Türkiye'ye paralarını yatırmak istiyorlar. Euro yükselip paraları değerlenince yatırımlarını buraya yapıyorlar. Onlara güzel satış yapıyoruz, alıyorlar. Senede 2-3 tane veriyorsak şu anda 10 tane daire veriyoruz onlara dedi.

'BULGARLARDAN DA TALEP ARTTI'

Bulgaristan'dan da konut talebi gelmeye başladığını belirten Çeker, çifte vatandaşlık sahibi olmayanların ise prosedüre takıldığını kaydetti. Çeker, Bulgaristan'dan da başladı talepler gelmeye. Almak isteyenler çok var ama Bulgaristan'da çift vatandaşlık sahibi olmayanlarda bazı sıkıntılar var. Eğer Bulgar vatandaşıysa Tekirdağ'dan ya da Çorlu'dan alabiliyorlar ama Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için 200 kilometre bir sınır var ondan dolayı buradan tapu alamıyorlar. Bunun için 250 bin lira para yatırmaları gerekiyor ve bu onlara pek cazip gelmiyor diye konuştu.

'BULGARLAR KÖY EVİ İSTİYOR, YUNANLILAR APARTMAN DAİRESİ'

Bulgar müşterilerinin özellikle köy evi tercih ettiğini söyleyen Çeker, Çok enteresan, Bulgaristan'dan gelenler özellikle Filibe ve Kırcaali'den gelenler köyden ev istiyorlar. Talepler o yönde. Onlara o şekilde daire veriyoruz, apartman istemiyorlar. Yunanistan'dan gelenler genelde ticari düşünüyorlar. Örneğin 5-6 tane bir artı bir daire alıp onları kiraya veriyorlar dedi.

'SATIŞLAR ARTARAK DEVAM EDECEK'

Kentte emlak danışmanlığı yapan Erhan Koç da satışların daha da artacağını düşündüğünü söyleyerek, Ben kendim henüz satmadım ama biliyorum. 250 bin lira Türk parası karşılığında gayrimenkul alan Bulgarlar Türkiye vatandaşı olabilme hakkına sahip oluyor. Bugün Bulgar levası oldukça yükseldi ve bütün piyasa Bulgar turistler ile doldu. Özellikle Saros Körfezi'nde şu anda yazlıkların yarısından fazlası Yunan ve Bulgarlar tarafından kiralanmış durumda. Ben bu emlak satışlarının inanılmaz artarak devam edeceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR
YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR
YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR
YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNAN VE BULGARLAR, EDİRNE'DEN KONUT ALIYOR - Son Dakika


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