Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi - Son Dakika

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Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi
6 saat önce
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a tepkiler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:54 Kaynak: İHA
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a tepkiler sürüyor.
Avrupa Parlementosu'nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunan Milletvekili Loannis Lagos'un yaptığı hareket protesto edildi. Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda yüzlerce metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yapılan yürüyüşle birlikte Yunan vekil Loannis Lagos'a tepki gösterildi.
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