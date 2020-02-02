Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi - Son Dakika

Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi

6 saat önce

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a tepkiler sürüyor.

Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi, System.String[]

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunanistan'ın ırkçı vekili Loannis Lagos'a tepkiler sürüyor.


Avrupa Parlementosu'nda Türk bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Yunan Milletvekili Loannis Lagos'un yaptığı hareket protesto edildi. Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda yüzlerce metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yapılan yürüyüşle birlikte Yunan vekil Loannis Lagos'a tepki gösterildi.


Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik görenlerin beğenisini topladı. - ORDU

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir
Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek Cesedi parçalanan Mehtap'ın ölümündeki sır perdesi aralandı Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 01:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan vekil, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]