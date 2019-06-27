Son Dakika Haberleri: Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak

35 dakika önce

Atina yönetimi, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak, System.String[]

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

İmza törenine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iki şirketin temsilcileri katıldı.

Aleksis Çipras, imza töreninde yaptığı konuşmada, sondaj çalışmalarının Yunanistan ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çipras çalışmaların milli ve jeopolitik önemi olduğuna da dikkat çekti.

Gerek uluslararası hukuka çerekse çevre koruma kurallarına saygılı olacaklarını belirten Çipras, Girit bölgesinden çıkarılacak olası doğal gaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ını ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e, yüzde 20'sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.





'Sondaj süresi uzatılabilir'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 8 yıl sürecek sondaj çalışmalarının süresinin uzatılabileceğini de kaydetti.

Aleksis Çipras, "Girit adası açıklarındaki sondaj çalışmalarına başlanmasına neden olarak aynı deniz havzasındaki İsrail, Mısır ve Kıbrıs'ta büyük doğal gaz rezervlerinin bulunmasını" gösterdi.

Çipras, ilk aşamada 1,5 milyar Euro düzeyinde yapılacak yatırımların Yunan devletine ve halkına ekonomik kazanımlar sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı, aynı anda ABD ve AB'nin de desteğiyle İsrail-Kıbrıs-Girit-Yunanistan arasında inşa edilmesi öngörülen EastMed boru hattı projesinin de 2020 yılında gündeme getirileceğini açıkladı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:19 
Alexis Tsipras, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 15:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]