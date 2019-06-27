Yunanistan, 2020'de Girit'in güneybatısında sondaja başlayacak

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.

İmza törenine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iki şirketin temsilcileri katıldı.

Aleksis Çipras, imza töreninde yaptığı konuşmada, sondaj çalışmalarının Yunanistan ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Çipras çalışmaların milli ve jeopolitik önemi olduğuna da dikkat çekti.

Gerek uluslararası hukuka çerekse çevre koruma kurallarına saygılı olacaklarını belirten Çipras, Girit bölgesinden çıkarılacak olası doğal gaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ını ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e, yüzde 20'sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.

'Sondaj süresi uzatılabilir'

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 8 yıl sürecek sondaj çalışmalarının süresinin uzatılabileceğini de kaydetti.

Aleksis Çipras, "Girit adası açıklarındaki sondaj çalışmalarına başlanmasına neden olarak aynı deniz havzasındaki İsrail, Mısır ve Kıbrıs'ta büyük doğal gaz rezervlerinin bulunmasını" gösterdi.

Çipras, ilk aşamada 1,5 milyar Euro düzeyinde yapılacak yatırımların Yunan devletine ve halkına ekonomik kazanımlar sağlamasının hedeflendiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı, aynı anda ABD ve AB'nin de desteğiyle İsrail-Kıbrıs-Girit-Yunanistan arasında inşa edilmesi öngörülen EastMed boru hattı projesinin de 2020 yılında gündeme getirileceğini açıkladı.