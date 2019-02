Yunanistan'a Kaçan Askerlerin de Yargılandığı Davada Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan 'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 8'i firari 8'i tutuklu 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların savunmaları ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından karar açıklandı.Mahkeme heyeti, sanıklar eski teğmen Fatih Mandacı, eski yarbay Talip Güler ve eski üsteğmen Salih Kukudasoğlu'nu " Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme, sanıklardan eski astsubay Rifat Çelik, eski teğmen Halil Can Akbaş ve eski astsubay Mehmet Güngör 'e ise aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi.Sanıklardan Mahmut Küçüközer'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın hakkındaki diğer tüm suçlardan beraatine hükmetti.Sanık eski teğmen Hüseyin Pehlivan 'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği gerekçesiyle bu cezayı önce 17 yıla düşürdü. Heyet, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, Pehlivan'a 14 yıl 2 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.Sanık eski üsteğmen Osman Gider'e de "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa, üzerine atılı suçu yardım eden sıfatıyla işlediği ve geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek, 15 yıl 10 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.Heyet, sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can Akbaş, Rifat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör'ün tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.Yunanistan'a kaçanların dosyası ayrıldıMahkeme heyeti, darbe girişimin ardından Yunanistan'a kaçan firari sanıklar eski binbaşılar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Karagül ve Mesut Fırat hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine ve dava dosyası sürüncemede bırakacağından haklarındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.Heyet, sanıklardan Ferit Gök ve İsmail Yılmaz hakkında isnat edilen tüm suçlardan üzerlerine yüklenen suçları işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilmek suretiyle ayrı ayrı beraatlerine hükmederek, haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.Öte yandan mahkeme başkanı, sanıklar Osman Gider ile Hüseyin Pehlivan hakkındaki hapis cezasında, atılı suçu "yardım etme" sıfatıyla işledikleri gerekçesiyle yapılan indirime muhalefet şerhi koydu. Bir üye hakim de sanıklardan Rifat Çelik hakkındaki karara muhalefet şerhi koyarak, bu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan beraatine ve hükmen tutuklanmamasına karar verilmesi düşüncesinde olduğunu belirtti.