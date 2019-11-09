Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 19 Suriyeli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına yasa dışı yollardan geçmek isteyen 19 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ayvalık Madra Çayı mevkiinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek icra edilen operasyonda, E.Ö. isimli organizatör ile 4 kadın, 6 erkek, 9 çocuk toplam 19 Suriye uyruklu göçmen Yunanistan'a yasadışı tekne ile kaçacakları esnada yakalandı. Bu olayla ilgili yakalanan E.Ö. isimli organizatör ve 19 göçmen hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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