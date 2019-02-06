Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Gezdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Gezdi

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Gezdi, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.

Çipras, bugün İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya ile başladı.

Saat 09.45'de Ayasofya'ya gelen Çipras ve Peristera Baziana'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'ya girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayasofya'daki gezisini tamamladıktan sonra buradan ayrılan Çipras, ardından Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:49 Kaynak: AA

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