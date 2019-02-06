Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı Gezdi
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti.
Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
, Ayasofya
'yı ziyaret etti.
Çipras, bugün İstanbul
'daki ziyaretlerine Ayasofya ile başladı.
Saat 09.45'de Ayasofya'ya gelen Çipras ve Peristera Baziana'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
eşlik etti.
Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya'ya girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Ayasofya'daki gezisini tamamladıktan sonra buradan ayrılan Çipras, ardından Heybeliada
Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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