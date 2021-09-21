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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

21.09.2021 15:37
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından kabul edildi.

Yunanistan'a ziyaret düzenleyen İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile Atina Belediyesi'nde bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Mart ayında Bakoyannis'i İstanbul'da ağırladığını anımsatan İmamoğlu, iki şehir arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik ve insani bağları geliştirmek adına iki belediye arasındaki temasların önemine dikkati çekti.

İmamoğlu, iyi niyet ve ortak akıl olduğu sürece Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek sorun olmadığını belirterek, bu noktada Atina ile İstanbul'u bir barış köprüsü haline getirme arzusunda olduklarını kaydetti.

"Ortak sorunların çözümü ortak masa ile mümkündür"

Ortak meselelerin ortak bir zeminde ele alınması gerektiğini aktaran İmamoğlu, "Ege, Akdeniz ve göç meselesi gibi bölgeyi ilgilendiren tüm konularda Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olmadığı ya da sadece birinin olduğu bir çözüm masası, çözüm masası olmaz. Ortak sorunların çözümü ortak masa ile mümkündür." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, iki belediye olarak ortak projelere odaklanmaya gayret sarf ettiklerine dikkati çekerek, "İstanbul ve Atina, Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk, bir tercih değil, tarih ve coğrafyanın bize dayattığı bir zorunluluktur." dedi.

Bakoyannis ise "Gelecek, başımıza gelmesini beklediğimiz şey değildir, başımıza gelmesini sağladığımız şeydir." diyerek, iki belediye arasında yürütülen diyaloğun ortak gelecek için yeni ve iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Eylül ayında hayatını kaybeden Yunan Müzisyen Mikis Theodorakis'in, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli gibi isimlerle Ege'nin iki yakasındaki entelektüelleri, sanatçı ve siyasileri yakınlaştıran girişimlerine işaret eden Bakoyannis, bu adımların Türk-Yunan dostluk köprüsünün kurulmasında belirleyici olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu ve Bakoyannis, Atina Belediyesi'ndeki görüşmelerinin ardından birlikte Maksimu Sarayı'na giderek, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından da kabul edildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

istanbul büyükşehir belediyesi, Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti - Son Dakika


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