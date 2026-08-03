Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Leros Adası ziyaretinde marinada demirli Türk bayraklı bir tekneyi görünce rotasını değiştirdi. Türk vatandaşlarını önce el sallayarak selamlayan Miçotakis, ardından teknenin yanına gidip "Hoş geldiniz, nasılsınız?" diyerek sohbet başlattı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk kıyılarına yakın adalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

TÜRK TEKNESİNİ GÖRÜNCE YANLARINA GİTTİ

Leros Adası'ndaki programı sırasında marinada bulunan Türk bayraklı bir tekneyi fark eden Miçotakis, tekneye doğru yöneldi.

Leros News'in paylaştığı görüntülerde, uzaktan el sallayarak selam verdiği teknedeki Türk vatandaşlarının yanına yaklaşan Miçotakis'in, "Hoş geldiniz. Nasılsınız?" sözleriyle sohbet başlattığı görüldü.

Kısa süren sohbetin ardından da Yunan Başbakan, "İyi tatiller, kendinize dikkat edin." diyerek bölgeden ayrıldı.

TÜRK TURİSTLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Miçotakis, birkaç gün önce Didim açıklarındaki Eşek Adası'nda yaptığı ziyarette de Türkiye'den Yunan adalarına gelen turist sayısındaki artışa değinmişti.

Hızlı vize uygulamasının olumlu sonuç verdiğini savunan Miçotakis, geçmişte düzensiz göçün gündemde olduğunu, bugün ise adalarda Türkiye'den gelen ziyaretçilerin ağırlık kazandığını söylemişti. Miçotakis, Türk turistlerin özellikle Oniki Ada ekonomisine önemli katkı sağladığını da ifade etmişti.

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Son Dakika Yunanistan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türk turistlerle sürpriz sohbet - Son Dakika
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