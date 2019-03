Yunanistan, Mısır ve İsrail Doğalgaz İçin Kudüs'te Toplanıyor

Doğu Akdeniz'de yeni doğalgaz ve petrol rezervlerinin tespit edilmesinden ardından bölgede hareketli günler yaşanıyor.Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak için bir süredir Yunanistan, Mısır ve İsrail çeşitli girişimlerde bulunurken, Kıbrıs adasını çevreleyen doğalgaz yatakları bölge ülkelerin yanı sıra binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin de dikkatini çekiyor. ABD ve Fransa hazırda bekliyor. İsrail, Türkiye'yi engelleyecek her oyunun içinde yer almak istiyor. Rum yönetimi ise AB'nin desteğiyle Akdeniz'deki doğalgaz alanlarını parsellemeye uğraşıyor. Bu kapsamda harekete geçen Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail 'Akdeniz'den çıkartılacak doğalgaz ve petrolü Avrupa'ya sevk edilmesi için Kudüs'te liderler zirvesi yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 'İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğalgaz boru hattı (EastMed) inşasında mutabık kalan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Kudüs'te bir araya gelecek. Üçlü zirveye ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılacak. Proje kapsamında İsrail ve Kıbrıs adasının deniz bölgelerinden çıkarılacak doğalgaz, deniz altında döşenecek EastMed adı verilen bir boru hattı ile Kıbrıs Rum Yönetiminden önce Girit adasına, oradan da Mora Yarımadası'na, daha sonra da İtalya'ya aktarılacak. Ön çalışmaları için 34,5 milyon avro ayrılan projeye AB de katkı sağlayacak. Ankara, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'e yönelik konsorsiyuma karşı çıkarken, bu ülkelerin Ada kara sularında doğalgaz-petrol sahaları oluşturmasını istemiyor. Çünkü böyle bir durumda çıkarılan gazın Avrupa'ya satışından edinilen kardan sadece Güney Kıbrıs Rum Kesimi yararlanmış olacak. Bu arada, zirve sonrası yayınlanması planlanan ortak bildiride Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik olumsuz ifadelerin de yer alması bekleniyor.The post Yunanistan, Mısır ve İsrail doğalgaz için Kudüs'te toplanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü