Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz - Son Dakika
BBC

Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz

21.11.2020 18:02
Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz, System.String[]

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Oruç Reis araştırma gemisi için yeni bir NAVTEX yayınlaması Atina'nın yeniden tepkisine yol açtı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Oruç Reis araştırma gemisi için yeni bir NAVTEX yayınlaması Atina'nın yeniden tepkisine yol açtı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında Türkiye'nin üst üste ilan ettiği hukuk dışı NAVTEX duyurularıyla diyalog masasından uzaklaştığı öne sürüldü.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yapılan yeni NAVTEX duyurusunda geminin araştırma süresinin 29 Kasım'a kadar süreceği belirtilmişti.

İlana göre, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Daha önceki duyuruda, çalışmaların 23 Kasım'a kadar süreceği belirtiliyordu.

Yuanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni NAVTEX ilanıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Türkiye bugün (Cumartesi) 21-29 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Yunan kıta sahanlığı içinde sismik araştırmalar yapmak için ilan ettiği hukuk dışı yeni NAVTEX duyurusuyla uluslararası deniz hukukunu ihlal etmekte ve bölgedeki barış ve istikrarı tehlikeye atmayı sürdürmektedir.

"Türkiye maalesef, bölgedeki gerginliği tırmandıran yasa dışı eylem ve faaliyetlerden kaçınılmasını öngören uluslararası toplumun ve Avrupa Konseyi'nin çağrılarını ve uluslararası hukuka uygun olmayı bir kez daha açıkça ret etmektedir. Türkiye bu faaliyetleriyle, AB üyeliği için 'stratejik öncelik" tanıdığını iddia ettiği bir sırada AB ilişkilerini iyileştirmekten uzaklaşmaktadır.

"Yunanistan, yapıcı bir diyalogtan daha fazla uzaklaştıran Türkiye'nin bu provokatif faaliyetleri kınamakta ve NAVTEX ilanını geri çekmesini talep etmektedir."





Yunanistan, Doğu akdenizde gerginlik yaratan kıta sahanlıklarını belirlenmesi için Türkiye ile yapıcı bir diyaloga hazır olduğunu açıklamakla birlikte, Oruç Reis araştırma gemisinin kendisine göre "Yunan kıta sahanlığı" olarak gördüğü ihtilaflı sularda araştırmalar yaptıkça diyalog kurulamayacağını açıklıyor.

Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine gönderme yaparak "Tehdit ve tahrikler sürererken Türkiye ile diyalog kurulamaz" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Denidias ise önceki gün yaptığı açıklamasında da "Tahrikler biter; diyalog başlar" ifadesini tekrarlamıştı.

Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz

Doğu Akdeniz, Yunanistan, araştırma, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti         
17:48
Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti         
17:42
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı         
16:43
Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
16:28
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor         
14:16
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 18:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei