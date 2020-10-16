Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı - Son Dakika

Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı

16.10.2020 14:01
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Muğla Valiliği arasında yaklaşık 210 kilometrelik kara yolunun temizliği için 10 gün önce protokol imzalandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı ile Muğla Valiliği arasında yaklaşık 210 kilometrelik kara yolunun temizliği için 10 gün önce protokol imzalandı. Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan 13 kişilik ekip, 10 günde bin 600 poşet çöp topladı.

Türkiye'de sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bakımı yapılan kara yollarındaki refüjler ve kenarındaki çöplerin toplanması için Muğla Valiliği ile 10 gün önce protokol imzalandı. Protokol kapsamında Menteşe Kaymakamlığı koordinesinde, ilk etapta 13 kişilik bir ekip, 2 aylık süreyle toplam 210 kilometrelik kara yolu ağı kenarı ve refüjlerinde temizlik çalışması yapacak. Projenin verimli olması halinde turizm cenneti Muğla'da yaz sezonu boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Proje ile ilgili DHA'ya konuşan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Turizmin gözbebeği Muğla'nın pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Muğla'nın yaklaşık 1 milyon olan nüfusu yaz aylarında gelenlerle yaklaşık 4 milyonu buluyor. Bu aşamada kara yollarımızın refüjleri ve kenarlarının temizliğine yeterince ilgi göstermiyoruz. Bugün Valimiz Orhan Tavlı'nın talimatlarıyla Muğla'ya Hizmet Vakfı olarak 2 aylığına bir deneme projesi başlattık. Proje kapsamında Bodrum, Marmaris, Yatağan, Muğla merkez olmak üzere toplamda 210 kilometrelik kara yolunun sağlı, sollu kenarlarını ve refüjlerini temizlemeye başladık" dedi.

Temizlik çalışmalarının çoğunluğu kadın 13 işçi ile yapıldığını belirten kaymakam Yıldız, "Bu arkadaşlar 2 ay boyunca çalışacaklar, 10 gündür projeyi uyguluyoruz. Günlük ortalama 160 poşet katı atık toplanıyor. 10 günlük süreçte bin 600 poşet çöp toplandı. Toplanan çöpler, belediyenin katı atık tesislerine gönderilecek. Proje güzel gidiyor, biz bu çalışmayı Muğla'ya Hizmet Vakfı olarak 2 aylık bir deneme sürecinde yaptık. Projenin başarılı olması halinde yaz döneminde mayıs ayından itibaren Muğla Turizm Çevre Vakfı'na (MUÇEV) devredeceğiz. MUÇEV, Valiliğimiz ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak kurduğu bir şirket. Evlerimize göstermiş olduğumuz dikkati ihtimamı, karayollarımıza da göstermelerini vatandaşlarımızdan istiyoruz" diye konuştu.


Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı
Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla'da kara yolu kenarı ve refüjlerden 10 günde 1600 poşet çöp toplandı - Son Dakika

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