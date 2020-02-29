Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısı - Son Dakika Dünya

Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısı

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısında bulundu.

Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısı, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin hem finansal olarak hem de Avrupa'ya güvenli geçiş yolu sağlayarak Türkiye'ye gelen göçmenlerin sorumluluğunu paylaşmak için daha fazla şey yapmaları gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ayrıca sınır polisinin sınırda toplanan göçmenlere karşı aşırı güç kullanmaktan kaçınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yunanistan ve Bulgaristan koruma arayan insanların, ülke topraklarına erişimini sağlamalı. Geçerli seyahat belgelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın resmi sınır geçişlerinden geçmelerine izin verilmeli" ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI: SINIR GÜVENLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Önemli sayıda göçmen büyük gruplar halinde Yunanistan-Türkiye sınırında toplandı ve ülkeye yasadışı girmeye çalıştı. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasadışı girişe tolerans gösterilmeyecek. Sınır güvenliğimizi artırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Ayrıca Miçotakis, Suriye'de yaşanan olaylardan Yunanistan'ın sorumluluğu bulunmadığını ve ülkesinin başkalarının kararlarının sonuçlarına katlanmak zorunda olmadığını belirtmişti.


Bulgaristan, Yunanistan, Af Örgütü, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?
Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:54:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan ve Bulgaristan'a göçmenleri kabul etme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]