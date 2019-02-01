Son Dakika Haberleri: Yunanistan ve Makedonya Arasında 'Musakka Bize Ait' Tartışması
BBC

Yunanistan ve Makedonya Arasında 'Musakka Bize Ait' Tartışması

57 dakika önce

Makedonya'yla yıllarca diplomatik sorunlara yol açan bir isim sorunu yaşayan Yunanistan'ın, bu kez de bu ülkeyle musakka yemeğinin kime ait olduğu konusunda tartışmaya girdiği belirtildi.

Yunanistan ve Makedonya Arasında 'Musakka Bize Ait' Tartışması, System.String[]
Makedonya'yla yıllarca diplomatik sorunlara yol açan bir isim sorunu yaşayan Yunanistan'ın, bu kez de bu ülkeyle musakka yemeğinin kime ait olduğu konusunda tartışmaya girdiği belirtildi.

Times'ın Atina Muhabiri Anthee Carassava'nın haberine göre, Yunan halkı musakkanın, Almanya'daki bir yemek fuarında Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'nın devlet sembolü altında servis edildiğini görünce şoke oldular.

Korfulu restoran sahibi Anastasis Paipetis, "Makedonya yemeğiymiş gibi reklamını yapıyorlardı. Sadece o da değil, Yunan yoğurdunu ve kahvesini de kendilerininmiş gibi sunuyorlardı." diyor.

Haberde Yunanların, Makedonya'nın bu ismi alması ve Büyük İskender'i kendilerinin kabul etmesinden uzun süredir şikayetçi olduğunu söylüyor.

Yunan gazetelerinin musakkayı Makedonya devletine ait mührü taşıyan fuar standında "Makedonya mutfağı-Geleneğin tadı" pankartının altında gösteren fotoğrafları yayımladığı belirtiliyor.

Restoran ve taverna sahiplerinin ise buna tepki olarak, musakkanın "tamamen Yunan" olduğunu göstermek için pişirdikleri musakkalarla fotoğraflar paylaştıkları kaydediliyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:31 

Almanya, Yunanistan, Makedonya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu

Kostas Mitroglou, Sağlık Kontrolünden Geçti Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 07:28:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan ve Makedonya Arasında 'Musakka Bize Ait' Tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]