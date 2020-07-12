Yuntdağı'nda ilk lavanta hasadı Obasya'dan - Son Dakika

Yuntdağı'nda ilk lavanta hasadı Obasya'dan

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı'nda bulunan Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından ilk kez lavanta hasat şenliği düzenlendi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı'nda bulunan Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından ilk kez lavanta hasat şenliği düzenlendi. 4 bin metrekarelik alanda dikilen lavanta hasat şenliği yoğun ilgi görürken, şenliğe katılan vatandaşlar bol bol lavanta topladı.

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Obasya'da ilk lavanta şenliğini yaptıklarını kaydeden Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Pala, "Bundan sonra her yıl lavanta şenliklerini sürdüreceğiz. Bu Yuntdağı'nda lavantaların olabileceği 4 bin metrekarelik alanda diktiğimiz lavantaların büyümesiyle anlaşıldı. Daha sonra ziraatçılarla görüştük. Yuntdağı'nın toprağının lavanta için çok uygun olduğu söylendi. Sonra devlet bir açıklama yaptı. Buradaki hazine arazileri yüzde 1 bedelle köylülere verilecek dediler. Bin lira kirası olan 100 liraya verilecek yani çok ucuz bedellerle verilecek dediler. Ama çok fazla taliplisi çıkmadı. İnsanlar genellikle gördüklerine inanıyorlar. Buralarda lavantaların yetişebileceği görüldü. Bu lavantalar insanlarda mutluluk duygusunu artırıyor. Bunun çayını akşam yatarken içtiğinizde çok güzel bir uyku geçiriyorsunuz. Sabahleyin dinlenmiş olarak uyanıyorsunuz. Bunun çayı yapılabiliyor. Demet yapıp odanıza astığınız da sürekli bir lavanta kokusu olacak. Esas burada çoğaldığında Yuntdağı lavanta kokulu dağa dönüştüğünde bunların yağını çıkaracak tesislerde kurulduğunda Yuntdağı'nın kalkınmasına, ekonominin gelişmesine de büyük katkısının olacağını inanıyoruz" diye konuştu.


40 çeşit aromatik bitkiler ekeceklerini vurgulayan Pala, bunların da burada üretilebileceğini insanlara göstereceklerini kaydetti.


Obasya'dan bahseden Pala, " Türkiye'de ilk kez bir kooperatif tarafından kurulan bir oteldir burası. Turizm belgesi var. Otel odaları çadırlardan oluşuyor. Atalarımızın Orta Asya'da kullandıkları adına yurt dedikleri yapılardan oluşuyor. Bu otelin yanında da farklı projeler uygulamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde macera parkı olacak. Buranın işletmecisi Hakan Özcan kardeşimiz her masaya lavanta koyacak. Çünkü bizim burada 1500 kök lavanta ektik. Her kökten 3-4 demet çıksa bile 5 bin kişiye buradan lavanta verebiliriz diye düşünüyoruz. 2. Lavanta şenliğini düzenleyeceğiz. Manisa'nın Yuntdağı Obasya adıyla duyulacağını düşünüyorum." diye konuştu. - MANİSA

Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yuntdağı'nda ilk lavanta hasadı Obasya'dan - Son Dakika Ekonomi
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