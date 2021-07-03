Yunus Emre Enstitüsü "Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" verecek - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) bu yıl ilan ettiği "Yunus Emre Yılı" ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Bizim Yunus Yılı" anma törenleri kapsamında "Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" verecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül organizasyonu vasıtasıyla Türk kültürünü Türkçeyle dünyaya tanıtan kişi, kurum ve kuruluşların ve bu uğurda üretilen eserlerin, dünya kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türk dili, kültürü ve medeniyetinin temel yapı taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınan 2021'de YEE'nin de Türk kültürünü Türkçeyle dünyaya tanıtan kişileri ve eserleri gün yüzüne çıkardığı ifade edildi.

Şiirleriyle insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen Yunus Emre'nin evrensel bir değer olduğunun vurgulandığı açıklamada, YEE'nin yeni bir ödül organizasyonuna imza attığı aktarıldı.

YEE, düzenlediği "Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" organizasyonu ile şiirleriyle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa seslenen Yunus Emre'nin adını tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

72 millete bir göz ile bakmak

"Yetmiş iki millete bir göz ile bakmak" ilkesi ve gelenekten devraldığı hikmetle insanları ortak değerler etrafında birleştirerek çağını aşan Yunus Emre'nin dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi maksadıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 "Bizim Yunus Yılı" ilan edilmişti.

Tüm zamanlara ve mekanlara hitap eden bir şair olmayı başaran Yunus Emre'nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla "Dünya Dili Türkçe" adıyla yurt genelinde ve yurt dışında yürütülen kampanya tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kampanya kapsamında YEE de "Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" vasıtasıyla Türk milletine ait değerleri Türkçeyle tanıtmayı şiar edinmiş kişi, kurum ve kuruluşları ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen nitelikli eserleri dünya kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor.

Türkçeyle tüm dünyada dostluk bağları güçlendirilecek

"Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri" dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne hizmet amacıyla yapılan çalışmalardan haberdar olmayı ve bunları uluslararası alanda tanıtmayı, gelecekte de benzer çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödül organizasyonu Türkçe ve Türk kültürü vasıtasıyla insanlar, toplumlar ve ülkeler arasında dostluk bağı kurmak ve geliştirmek ve tarih boyunca dünyanın dört bir yanına dostluk eli uzatan Türklere ait değerleri uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Bu organizasyonla Türkçe bilincini yaşatmak için çaba gösteren insanların hikayelerini kamuoyu ile paylaşarak rol modeller oluşturmayı amaçlayan Enstitü, Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine katkı sağlayacak projeler yapılmasını planlıyor.

Ödül organizasyonun hedeflerinin arasında YEE'nin faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve gelecek nesillerin hoşgörü ve barış dili olan Türkçeyle ve bu dilde verilen eserlerle tanışmasını sağlamak da yer alıyor.

Türkçe ve Türk Kültürüne Uluslararası Katkı Ödülleri kapsamında değerlendirmeye alınacak eserler ve faaliyet türleri Türk dili, edebiyatı, tarihi, kültürü, sanatı ve düşüncesi sahasında bilimsel yayınlar, telif eserler, çeviri eserler sanat eserleri, dijital ortamda üretilmiş ürün ve faaliyetler ve farkındalık oluşturmaya yönelik özgün faaliyetleri içeriyor.

YEE Türk Kültür Merkezleri ve yurt dışı temsilcilikleri ile dünyanın herhangi bir yerinde Türkçe ve Türk kültürüne dair çalışmalarına şahit olan kişi, kurum, kuruluş ve STK'ler, söz konusu ödüller için aday gösterebilir.

Türkçe ve Türk kültürüyle ilgili çalışması bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüller için aday olabilir.

Yapılan başvurular neticesinde Türkçe ve Türk kültürüne katkı çerçevesinde ürettikleri eserler veya yaptıkları faaliyetler dolayısıyla değerlendirmeye alınan ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenerek ödülleri almaya hak kazanan kişi, kurum ve kuruluşlar arasında 70 bin dolar, eserlerinin veya faaliyetlerinin niteliği kapsamında paylaştırılacak.

Ödül takvimi şöyle:

1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde başvurular alınacak.

16 Ekim-30 Ekim tarihlerinde ön değerlendirme yapılacak.

1-5 Kasım tarihlerinde ödül sahipleri belirlenecek.

- 15 Kasım'da sonuçlar ilan edilerek ödül töreni düzenlenecek.