Yunus Emre Enstitüsünden Bakü Türk Anadolu Lisesine ilk gün desteği - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünden Bakü Türk Anadolu Lisesine ilk gün desteği

Azerbaycan'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerine Yunus Emre Enstitüsünce "Dede Korkut Hikayeleri" eseri hediye edildi.

Yunus Emre Enstitüsünden Bakü Türk Anadolu Lisesine ilk gün desteği, System.String[]

Azerbaycan'da yeni eğitim öğretim yılına başlayan Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerine Yunus Emre Enstitüsünce "Dede Korkut Hikayeleri" eseri hediye edildi.

Okuldaki etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

Büyükbaş, öğrencilere salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunarak okulda çocukların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsüne bu anlamlı teşebbüs için teşekkür eden Büyükbaş, çocukların yeni ilköğretim haftasını kutladı.

Selçuk Karakılıç da "Dede Korkut Hikayeleri"nin en özgün biçimiyle Türk milletinin hayat felsefesini yansıttığını ve Oğuzların hayat anlayışından inançlarına, günlük ritüellerinden gelecek ideallerine varıncaya dek harikulade bir miras olduğunu kaydetti.

Karakılıç, bu kitapların öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenmelerine yardımcı olacağını, ayrıca Türk edebiyatının seçkin 80 yazarının eserlerini de okulun kütüphanesine hibe ettikleri bildirdi.

Yazıcı da dünyayı güzelleştirmenin yegane yolunun kitap olduğunu, hediye edilen kitapların okulun ilk gününde öğrencileri motive ettiğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsünden Bakü Türk Anadolu Lisesine ilk gün desteği - Son Dakika

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