Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı

06.12.2021 17:18

Büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulunca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de düzenlenen panelde anıldı.

Büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulunca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de düzenlenen panelde anıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, 2021'in Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı", Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yunus Emre'nin, sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına dair bir çıkış kapısı gösterdiğini vurgulayan Ayyıldız, şunları söyledi:

"O, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. Onun kamu alemi yar görmesinde, hiç kimseye kin tutmamasında, yaradılanı Yaradan'dan ötürü hoş gören bakış açısında üstüne titrediği gönül kavramını iyi anlamak gerekir. Bugün burada yad ettiğimiz Yunus Emre şahsında bu toprakların vatan kılınmasında, önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair milli hafızamızı tazelemeyi fırsat bilmekteyiz. Eli, halkı incitmekten, gönlü, hırs ve emelden, dili, boş sözlerden bağlayan, gözü, bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eş gören bütün erenlerimizin nefesi, organların şahitlik edeceği bir gün için henüz vakit varken, henüz nefes alıp vermekteyken yüzü ak, kalbi pak, fütüvvette, mertlikte gözü pek olma hususunda bizlere ahirete uzanan bir vizyon sunmaktadır."

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise vakıf bünyesinde 4'üncü yılını tamamlayan Düşünce Okulunun, Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlığında eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Düşünce Okulunun daha fazla gence ulaşmak için yeni eğitim yılına Eskişehir'in ilçelerindeki ortaokul ve liseleri de dahil ettiğini bildiren Avcı, şöyle konuştu:

"Düşünce Okulu hocalarımız hafta sonu merkezde yani Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, hafta içinde ise ilçelerimizde eğitim vermektedir. Müfredatı, edebiyattan tarihe, müzikten mimariye birçok farklı atölyeyi kapsamaktadır. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı atölyelerle gençlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırırken, eleştirel düşünme etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde daha da ihtiyaç duyulan muhabbet edilecek ve akran öğrenmesine destek olacak ortamlar oluşturulmaktadır. Düzenlenen kültür gezileri ile atölyelerde öğrencilerimizin öğrendiklerini yerinde görme imkanı yakalayan gençlerimiz seyahat kültürüne de erken yaşta aşina olmaktadır. Kökü mazide, dallarıyla da atiye uzanan Düşünce Okulu bugün bizleri Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nın son günlerinde Yunus Emre paneliyle bir araya getirdi. Bu vesile ile Düşünce Okulu eğitmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum."

Daha sonra Düşünce Okulunun yeni eğitim dönemi için hazırlanan protokol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından imzalandı.

Panele, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile çok sayıda öğrenci ve eğitmen katıldı.

ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı
ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı

Türk Dünyası, Yunus Emre, Eskişehir, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Attila Szalai dönemi bitti 18:15 Attila Szalai dönemi bitti
Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı 17:59 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Attila Szalai dönemi bitti
18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı
18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım
17:58 Meteoroloji uyardı! Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına alarmı
17:54 Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla
17:48 Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 18:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement