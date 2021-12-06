ESKİŞEHİR - Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfının düzenlediği panelde anıldı - Son Dakika

Büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre, Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulunca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de düzenlenen panelde anıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, 2021'in Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı", Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yunus Emre'nin, sesine, nefesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyan 21. yüzyıl insanına, çağın buhran ve bunalımlarına dair bir çıkış kapısı gösterdiğini vurgulayan Ayyıldız, şunları söyledi:

"O, kibrin ve kinin boy vermediği ve asla yeşermediği bir değerler dünyasının sesidir. Onun kamu alemi yar görmesinde, hiç kimseye kin tutmamasında, yaradılanı Yaradan'dan ötürü hoş gören bakış açısında üstüne titrediği gönül kavramını iyi anlamak gerekir. Bugün burada yad ettiğimiz Yunus Emre şahsında bu toprakların vatan kılınmasında, önce gönüllerin fethedildiği kurucu değerlerimize dair milli hafızamızı tazelemeyi fırsat bilmekteyiz. Eli, halkı incitmekten, gönlü, hırs ve emelden, dili, boş sözlerden bağlayan, gözü, bütün insanlığı bir tarağın dişleri gibi eş gören bütün erenlerimizin nefesi, organların şahitlik edeceği bir gün için henüz vakit varken, henüz nefes alıp vermekteyken yüzü ak, kalbi pak, fütüvvette, mertlikte gözü pek olma hususunda bizlere ahirete uzanan bir vizyon sunmaktadır."

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise vakıf bünyesinde 4'üncü yılını tamamlayan Düşünce Okulunun, Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlığında eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Düşünce Okulunun daha fazla gence ulaşmak için yeni eğitim yılına Eskişehir'in ilçelerindeki ortaokul ve liseleri de dahil ettiğini bildiren Avcı, şöyle konuştu:

"Düşünce Okulu hocalarımız hafta sonu merkezde yani Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, hafta içinde ise ilçelerimizde eğitim vermektedir. Müfredatı, edebiyattan tarihe, müzikten mimariye birçok farklı atölyeyi kapsamaktadır. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı atölyelerle gençlerimizin bilgi ve tecrübelerini artırırken, eleştirel düşünme etkili iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde daha da ihtiyaç duyulan muhabbet edilecek ve akran öğrenmesine destek olacak ortamlar oluşturulmaktadır. Düzenlenen kültür gezileri ile atölyelerde öğrencilerimizin öğrendiklerini yerinde görme imkanı yakalayan gençlerimiz seyahat kültürüne de erken yaşta aşina olmaktadır. Kökü mazide, dallarıyla da atiye uzanan Düşünce Okulu bugün bizleri Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nın son günlerinde Yunus Emre paneliyle bir araya getirdi. Bu vesile ile Düşünce Okulu eğitmenlerini ve öğrencilerini tebrik ediyorum."

Daha sonra Düşünce Okulunun yeni eğitim dönemi için hazırlanan protokol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından imzalandı.

Panele, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile çok sayıda öğrenci ve eğitmen katıldı.