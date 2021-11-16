Yunus Emre'yi anlatan "Derviş" adlı sahne gösteriminin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Derviş" adlı sahne gösterimi izleyicinin beğenisine sunuldu.

Derviş'in dünya prömiyeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Multidisipliner sahne uygulaması örneği olan "Derviş"te, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, mehteran takımı ve zikir grubu yer aldı.

???????Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", Yıldız Çankaya Sargın'ın sanat yönetmenliğinde sahnelendi.

Eser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.