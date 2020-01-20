Yüreğir'in kalkınması için Ankara mesaisi - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçenin her alanda kalkınması için Ankara'da temaslarda bulundu. Kocaispir, Yüreğir'de yapılcak kentsel dönüşümle ilgili yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret eden Başkan Kocaispir, kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Kocaispir ayrıca Adana Ziraat Odası Başkanları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı.



2019 yılının son günlerinde Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından Adana'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felaketten en çok etkilenen Yüreğir için ilçede 4 ayrı mahallede kentsel dönüşüm müjdesi vermiş daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i detaylı inceleme yapmak için Yüreğir'e göndermişti. Başkan Kocaispir ile kentsel dönüşüm yapılacak olan mahallelerde incelemelerde bulunan Vedad Gürgen ise hazırlanan dosya ile Ankara'ya döndü. Yüreğir'in kalkınması için hem Adana'da hem Ankara'da yoğun çaba harcayan Başkan Kocaispir, Ankara'da Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Ahmet Zenbilci ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'i ziyaret ederek kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip etti.



Yüreğir'in ve Adana'nın kalkınması için hükümetimizle sıkı bir diyalog halinde olacaklarını ifade eden Kocaispir, "Öncelikli olarak Yüreğir ilçemizde 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde bakanlığımızın kararı doğrultusunda yapılacak olan 2 bin konutluk kentsel dönüşüm projelerinin takipçisi oluyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili olarak yoğun bir çalışma başlatmış bulunmaktayız" diye konuştu.



Ankara'da temaslarını sürdüren Başkan Kocaispir daha sonra Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u da ziyaret etti.



Adana milletvekilleri ve Adana Ziraat Odası başkanları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğu başkanlığında Ankara'da yapılan istişare toplantısına da katılan Başkan Kocaispir, Adana'daki tarımsal çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Toplantıyla ilgili konuşan Başkan Kocaispir, "Yüreğir dünyadaki 3 önemli ovadan birine sahip. Türkiye'nin tarım ürünlerinin birçoğu bölgemizde yetişiyor. Genel Başkan Yardımcımız Jülide Sarıeroğlu ile Adana milletvekillerimiz ve Adana'daki Ziraat Odası başkanları ile bir araya gelip görüş alışverişinde bulundular. Faydalı bir görüşme oldu" dedi. - ADANA