Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı

01.04.2022 18:06
Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı

Osmaniye'de belediye ekipleri tarafından sarımsak tezgahına el konulduğu belirtilen yaşlı adamın üzüntüsü, görenlerin yüreğini parçaladı. Sosyal medyada fotoğrafla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Türkiye'de seyyar satıcılığın yasal olmamasına rağmen yaşlı satıcıların araçlarına el konulması, vatandaşları hüzünlendiriyor. Bu tarz bir olay son olarak Osmaniye'de yaşandı.

ZABITALAR TEZGAHINA EL KOYDU

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tezgahına el koydu. Yaşlı adam ne kadar feryat etse de zabıta ekipleri arabayı götürdü.

ÇARESİZLİK İÇİNDE AĞLADI

Bu sırada yaşlı adamın çaresizlik içerisinde hüngür hüngür ağlaması, olaya tanık olan vatandaşları duygulandırdı. Fotoğraf sosyal medyada da gündeme gelirken, kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İşte o fotoğraf:

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Son Dakika Yaşam Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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