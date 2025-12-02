Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi

Haberin Videosunu İzleyin
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi
02.12.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi
Haber Videosu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eseri bu yıl ana vatanına getirerek, 1980 yılından beri Türkiye'ye iade edilen kültür varlıklarının sayısını 26 bin 761'e çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ekiplerinin izini takip ettiği, yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ve kültür varlığı, bu yıl ana vatanına getirildi. Böylece 1980 yılından beri yurt dışına kaçırılan 26 bin 761 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Açık hava müzesi niteliğinde çok sayıda medeniyetin kalıntılarını barındıran Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan eserlerin ana vatanına getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden ekiplerin çalışması sürüyor. Yurt dışında tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürüp, envantere kazandırmak için 1980 yılından itibaren 19 ülkede 169 çalışma yapıldı.

EN ÇOK İADE ALMANYA'DAN

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurt Dışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre; 45 yılda yurt dışına kaçırılan 26 bin 761 tarihi eser ve kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 748, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 701, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.

16'NCI YÜZYILA AİT İZNİK ÇİNİ KARO DA GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yurt dışındaki eserlerin Türkiye'ye iadesi amacıyla çalışmalar, bu yıl da aralıksız sürdü. 2025'te 110 eser ana vatanına getirildi. Kanada'da yaşayan bir kişinin babasından miras kaldığını ifade ettiği Anadolu kökenli testi, 2 kandil, 2 pişmiş toprak kap ve 1 pazubent, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı. Ayrıca ABD'den, Antik Çağ'da Anadolu'da yetişkin bireye ait kemiklerinin veya yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu lahdin iadesi sağlandı. İngiltere'deki bir müzayede evinde yapılan mezatta belirlenen, Adana Ulu Camisi'nden 2003 yılında çalındığı bilinen 16'ncı yüzyıla ait altı köşeli İznik çini karo, Ankara Etnografya Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

757 YILLIK EL YAZMASI

Bu yıl ayrıca ABD'den gönüllü iade alınan Bizans Dönemi'ne tarihli kiremit renk astarlı, çift ip delikli kulpa sahip çömlek, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü'nde muhafaza altına alındı. Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi'nde 2000 yılında yaşanan hırsızlık sonucunda çalınan eserlerden biri olan 1268 tarihli el yazması Kitab Şerhu'l-Esma, Bahreyn Krallığı Uluslararası Yatırım Bankası Şeriat Denetim Kurulu Başkanı Nizam Muhammed Salih Yakubi tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne bağışlandı. Burdur ili Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius Heykeli de ABD'den getirildi. Adana'da Ramazanoğlu Beyliği döneminde inşa edilen (1541) camiden çalınan İznik çinilerinin de İngiltere'den iadesi sağlandı. İmparator Maximianus (M.S. 286-305), I. Constantinus (M.S. 306-337), II. Constantinus (M.S. 341-346) ve Arcadius (M.S. 383-408) dönemlerinde basılmış 83 sikkenin ABD'den iadesi sağlandı.

KADIN VE ERKEK ADAK HEYKELCİKLERİ

İsviçre'den iadesi sağlanan Tunç Çağı'na tarihlenen, yüz ve kemer bölümleri yaldızlı kadın ve erkek adak heykelcikleri, granülasyon tekniğiyle üretilmiş altın küpe, cam üfleme tekniğiyle yapılmış koku şişesi, kozmetik ürünlerin taşınmasında kullanıldığı anlaşılan minyatür amphora formundaki cam şişe, Erken Orta Çağ'a tarihlenen, yeşil-sarı tonlarında camdan üretilmiş ve çok kollu kandile (polykandelon) ait yağ kapları Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Türkiye, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
ABD’nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza 50 araç birbirine girdi ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Herzog’dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı
TEM’de korkunç kaza Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı

10:34
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
10:24
Ayağında 80 bin TL’lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
10:14
Derbiye damga vurdu Türkiye’nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde
09:54
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
09:49
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
09:32
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
09:29
Karadeniz’de gerginlik tırmanıyor Bir gemi daha saldırıya uğradı
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
09:16
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir’den haber var
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 10:55:58. #7.12#
SON DAKİKA: Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser ana vatanına getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.