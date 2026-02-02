Yurt Tacizinde 4 Sanığa Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
Yurt Tacizinde 4 Sanığa Hapis Cezası İstemi

02.02.2026 15:52
Zeytinburnu'ndaki yurt olayında 4 sanık için hapis cezası talep edildi, iddianame kabul edildi.

Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 1 sanık hakkında 21 yıla kadar, diğer 3 sanık hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı 'suçtan zarar gören', aralarında yurtta kalan öğrencilerin de bulunduğu kişiler müşteki, 4 şahıs ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Merkez Efendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ve Cevizlibağ Atatürk Yurdunda yaz ayında yapılan tadilatlar sırasında işçilerden bir kısmının yurtta konakladıkları, yaz tatili döneminde yurtta kalması amacıyla dolapların kitlendiği, yurt yönetimine bırakılan kilitli dolaplardaki eşyaların kilitleri kırılıp, karıştırıldığı, bazı eşyaların alındığı, bazı iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, yurttaki bazı ranzalara işçiler tarafından sanal medya hesapları yazılmak suretiyle zarar verildiği, öğrencilerin kişisel eşyaları karıştırılarak üzerinden ele geçirilen GSM hatlarına mesaj atıldığı ve öğrencilerin rahatsız edildiği aktarıldı. İddianamede, soruşturmanın Gençlik ve Spor Bakanlığının şikayetini içerir dilekçe ile başlatıldığı vurgulandı.

ŞÜPHELİNİN SANAL MEDYA HESABINDAN YURT RANZASINA YAZILAR YAZDIĞI GÖRSELLERİ PAYLAŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Mohamadamın R. isimli sanığın telefonunda yurt öğrencilerine ait iç çamaşırı ve pijamayı kendi üzerine giydiği fotoğrafın bulunduğu aktarıldı. Öte yandan, olaya dair kamera kayıtlarının toplanmasının işçilerin yurtta çalışmasının aylarca sürmesi sebebiyle uzun sürdüğü belirtildi. Toplanan delillerin incelenmesi için kayıtların fiziki olarak başsavcılığa ulaştığında, bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı, ancak bilirkişinin telefon imajlarını incelenmesini tamamlamasına rağmen kamera kayıtlarının incelenmesinin tamamlanmadığı iddianamede yer aldı. Kolluk tarafından detaylı rapor düzenlenmek üzere kayıtların Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği, dosyanın tutuklu iş olduğu ve dosyada toplanan deliller itibariyle yeterli şüphe oluştuğu, kamera kayıtlarının uzunluğu itibari ile incelenmesinin de uzun süreceği ve soruşturmanın geldiği aşama dikkate alındığında kayıtların dönüşünün beklenilmesinin soruşturmayı gereksiz olarak uzatacağı anlaşıldığından kayıtların dönüşünün ve raporun beklenilmediği bilgisi iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianamede, her ne kadar sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeseler de, medyaya yansıyan ve araştırma raporu ile tespit edilen resimler incelendiğinde sanık Orhan D.'ye ait ve şahıs tarafından kendisinin kullandığı sosyal medya hesabından yurt ranzasına yazılar yazdığı görselleri paylaştığını tespit edildiği aktarıldı.

1 SANIK HAKKINDA 21 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, sanık Hacı Ü. hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'kamu malına nitelikli olarak zarar verme' başta olmak üzere toplam 5 suçtan 8 yıl 4 aydan 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer 3 sanık hakkında ise, 'kamu kurum ve kuruluşlardaki eşya hakkında hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinden nitelikli hırsızlık' ile 'mala zarar verme' suçlarından toplam 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Öte yandan hazırlanan iddianame, Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

