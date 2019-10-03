Yuşa Yalçıntaş'ın Moving Day isimli çalışmasına Londra'dan ödül!

Pi Artworks tarafından temsil edilen sanatçı Yuşa Yalçıntaş, Moving Day isimli çalışması ile bu yıl 10. yaşını dolduran Young Masters Art Prize'ın sahibi oldu. Young Masters Art Prize, çağdaş sanatçıların geçmişin sanatına yönelttikleri bakış açısını merkeze alıyor.

Yaratıcı medyuma istisnai ve yenilikçi bir yaklaşımın yanı sıra, geçmiş sanata ve Büyük Usta'lara yönelik bir bilinç taşıyan sanatçıları desteklemeyi amaçlayan Young Masters Art Prize, Londra Cynthia Corbett Gallery tarafından kar amacı gütmeyen bir inisiyatif olarak düzenleniyor. Hem genç hem de kariyerlerinde ilerlemiş sanatçıların, Birleşik Krallık'tan ve uluslararası katılımına açık olan yarışma, sanatçılara uluslararası bir platform sunmayı amaçlıyor.

Young Masters Art Prize 2019 jürisi; sanat eleştirmeni Godfrey Barker, Pallant House Art Direktörü Simon Martin, Harper's Bazaar Yardımcı Editörü Frances Hedges, uluslararası üne sahip heykeltraş Jillian Berelowitz, sanat tarihçi Jean Wainwright ve Bridgeman Art Library'nin kurucusu ve Artists' Collecting Society (ACS)'nin Direktörü, sanata yaptığı katkıları sebebiyle İngiliz Kraliyeti Onur Nişanı sahibi Harriet Bridgeman isimlerinden oluşuyordu.

Ödül alan ve aday gösterilen sanatçıların eserleri, 30 Eylül – 5 Ekim 2019 tarihleri arasında, Royal Opera Arcade'da La Galleria'da sergilenmeye devam edecek.

Yuşa Yalçıntaş, 1985. Yalçıntaş'ın çalışmalarında ilk göze çarpan bilinmez bir mekanda ve ritüel vari bir eylem içerisindeki çocuklardır. Füzen ve karakalem çizimleri tüm incelik ve şeffaflıklarıyla gnostik bir dünyayı işler. Dünyanın bu katmanında inanç, ritüel ve oyun aynı kaynaktan beslenir.

Sanatçı, insan davranışlarının kurgusallığını göstermek amacıyla; zaman, mekan ve kimlik algısını ortadan kaldırır. Söz konusu biçimsel öğelerin çıkarılması, insanı medeniyet tarihi ve inanç sistemlerinden soyutlar. Geriye çocuk kitaplarındaki illüstratif aynılıkta, kendilerine ait bir sır içerisinde devinen, hikayenin başlangıcından önceki çocukluk kalır. Batı ve Doğu'daki erken dönem Büyük Usta'ların el yazması kitaplarında ve minyatürlerindeki gibi; figür ve mekan çizimleri perspektif, orantı ve gerçekçilikten bağımsızdır. Geometrik unsurlarla bezenmiş mistik bir mimari söz konusudur. Sanatçı mütevazi bir tavırla arka plana geçer, sembollerle konuşan, mantık ötesinde bir sanat dili üzerinde çalışırken, sahnenin önünü bu ruhani öze verir.

Yalçıntaş'ın çalışmaları, Pi Artworks'te Causa Sui (2016) ve Yuka (2019) isimli solo sergilerini takiben büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Lokal birçok prestijli kurumun grup sergilerinde ve Papko Art Centre'da (2014) küratör Marcus Graf seçkisinde yer almasına ek olarak, Helsinki Kaiku Gallery'de Circumstances (2010), Berlin Neurotitan Gallery'de Destroy Istanbul (2011), Viyana'da Dialog: Art from Turkey (2012) sergilerinde yer almıştır. Sanatçı İstanbul'da çalışmakta ve yaşamaktadır.