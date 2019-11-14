Son Dakika Haberleri: Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır
Son Dakika Spor Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır - Son Dakika Spor

Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır

7 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay: Yönetimimiz her zamanki aşk ile görevinin başındadır, System.String[]

özel açıklamalarda bulundu. Günay, "Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" dedi.Günay, 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı sonucu daha büyük bir heyecanla Galatasaray'a hizmete edeceklerini belirtirken, "Öncelikle belirtmek gerekir ki; idari ibrasızlığı yargıya taşımamızdaki temel amaç, seçimden kaçmak değil Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca hukuka aykırı olduğu karara bağlanmış idari ibrasızlığın hukuksuz bir yol olduğunu yeniden göstermektir. Bu yol, yönetimleri düşürmek veya seçime zorlamak için kullanılan yanlış ve Galatasarayımıza zarar veren bir yoldur. Yönetimler idari ibrasızlıkla değil seçimle değişebilmelidir. Bir daha Galatasaray Spor Kulübü'nde böyle bir hukuksuzluğun yaşanmaması, yönetimlerin idari ibrasızlık baskısı altında kalmaması için yargı yoluna başvurduk. 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının iki temel özelliği vardır: 1'ncisi Başkanımız Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcımız Kaan Kançal'ın fer'i müdahale talepleri kabul edilerek seçimlere katılabilmesine imkan sağlanmıştır. Artık bu konuda herhangi bir tartışmaya yer yoktur. 2'ncisi ise yönetim kurulu üyelerince alınan tedbir kararları devam ettirildiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur. Yönetimimiz her zamanki aşk ve heyecan ile görevinin başındadır" açıklamasında bulundu.

- Nay

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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