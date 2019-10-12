Son Dakika Haberleri: Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Emnine Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı, System.String[]

TÜRKİYE'nin 5'inci yüz naklini olan Recep Sert, Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Emnine Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Kiralık araçla, kente gelip saldırıyı gerçekleştirdiği, güvenlik kameralarından belirlenen Recep Sert ile diğer 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert'e yakınlığı olan Türkiye'nin 5'nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert'in ateşlediğini belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert'in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik'e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa'ya döndüğü belirlendi. Başlatılan soruşturma sürüyor.


Recep Sert, Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:57 Kaynak: DHA
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