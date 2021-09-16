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Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti - Son Dakika

Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

16.09.2021 07:32

Yüz yüze eğitime geçilmesinden sonra Bakan Koca, okullardaki koronavirüs bilançosuyla ilgili açıklamalar yaptı. Koca, "Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti" dedi. Ayrıca Bakan Koca, pazartesi gününden itibaren koronavirüs tablosunun iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayla güncelleneceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

"SORUNLARLA KARŞILAŞMADAN YÖNETTİK"

Okullardaki koronavirüs bilançosuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu. Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün Bilim Kurulu toplantımız sonrası sizleri toplantımız hakkında bilgilendirmek için huzurlarınızdayım. Bilim Kurulumuz aşı programımızın seyrini ve okullarla birlikte artan hareketliliğin salgının seyrine etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

"VELİ İZNİ İLE YAPILACAK"

Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

"AŞI OLMAK ELZEM"

Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

"ENDİŞE VE KARMAŞA ORTAMINDAN ÇIKTIK"

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik. Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz. Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu temelli hale getirmek bizim elimizde."

Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Pazartesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüz yüze eğitime başlanmasından sonra konuşan Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti - Son Dakika
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