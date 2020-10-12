Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

12.10.2020 11:53
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması kapsamında, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması kapsamında, Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı.

Antalya'daki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkı tedbirler alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okul öncesi eğitim kurumları ile kırsal kesimde birleştirilmiş sınıflarda haftanın 5 günü, ilkokulların tamamında ve ortaokulların 8. sınıflarında haftanın iki günü yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

Kent merkezindeki okulların yanı sıra kırsal kesimdeki 474 okulda 51 bin 725 öğrenci, haftanın 5 günü yüz yüze eğitime geçti.

Sabah saatlerinde maske takarak velileriyle okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara alındı. Veliler ise Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla içeri alınmadı.

Öğretmenler, okul bahçesinin dışında bekleyen velilere sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Muğla

Muğla il genelinde 792 okulda, 80 bin 579 öğrenci, haftanın 5 günü yüz yüze eğitime başladı. Velilerin çoğunun çocuklarını okula gönderdikleri gözlemlendi.

İlçelerdeki tüm okullara, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretilen maske, yüzey temizleyicisi ve el dezenfektanlarından oluşan hijyen paketleri ulaştırıldı.

İl genelinde okullarda toplam 200 bin maske, 35 ton el dezenfektanı, 10 ton yüzey temizleyicisi teslim edildi.

Tüm okullarda İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Muğla Büyükşehir ve ilçe belediyeleri iş birliğinde püskürtmeli hijyen uygulaması yapılarak sınıflar öğrencilere hazır hale getirildi.

Burdur ve Isparta

Burdur'da eğitime başlayan öğrenciler, sabah saatlerinde maske takarak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınıflara alındı. Ayrıca eğitime başlanan tüm okullarda ateş ölçer ve dezenfeksiyon malzemeleri hazır bulunduruldu.

Kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü gereğince "Okulum Temiz Belgesi"ni almaya hak kazanan okullara belgelerinin verildiği bildirildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelindeki okullarda Kovid-19 tedbirlerine uyularak yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının başladığını söyledi.

Sınıfların tek oturma planına göre hazırlandığını belirten Yılmaz, "İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflar 8. ve 12. sınıfların tamamı, meslek liselerinin uygulama sınıfları ile özel eğitim okulları açıldı." dedi.

Antalya, Isparta, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - Son Dakika

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