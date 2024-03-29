Yüzde 42\'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM\'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu

Finans

Orjin Gayrimenkul, İstinye Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nin Doğuş Gruba ait olan yüzde 42 hissesini alarak ünlü AVM'nin tek sahibi oldu.

"MARKANIN BİLİNİRLİĞİ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI"

İmza töreninde konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park markasının bilinirliğinin ülkemiz sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinye Park İstanbul ve İstinye Park İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını belirttiler.

ZİYARETÇİLERE YENİ LEZZET ALANLARI SUNULACAK

Eş Başkanlar; İstinye Park İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını vurguladılar. Bundan sonraki hedeflerinin ise İstinye Park'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.