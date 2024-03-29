Orjin Gayrimenkul, İstinye Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nin Doğuş Gruba ait olan yüzde 42 hissesini alarak ünlü AVM'nin tek sahibi oldu.
İmza töreninde konuşan Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, İstinye Park markasının bilinirliğinin ülkemiz sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinye Park İstanbul ve İstinye Park İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını belirttiler.
Eş Başkanlar; İstinye Park İstanbul'da devam eden yenileme projesi kapsamında Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını vurguladılar. Bundan sonraki hedeflerinin ise İstinye Park'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.
Son Dakika › Finans › Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.091,13 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 9.125,29 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Dolar 32,3750 liradan, euro ise 34,9800 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3750 liradan, euro ise 34,9800 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,31 liradan, euro ise 34,91 liradan satılmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 10.114,75 puandan başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Küresel piyasalar yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamlarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3750 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,3730 lira, satış fiyatı ise 32,3750 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9780 lira, satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3170 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9140 lira idi.
Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.
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