Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı

08.03.2022 18:40

Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı Edirne'de arkadaşının yumruk darbeleri sonrası ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, yüzlerce...

Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı

EDİRNE - Edirne'de arkadaşının yumruk darbeleri sonrası ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, yüzlerce motosikletli eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir restoranda koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas'a şaka yaptığı iddiasıyla, Makas tarafından yumruk darbeleriyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gün sonra hayat mücadelesini kaybeden Edirne'nin sevilen simalarından 44 yaşındaki Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nevrekop'un cenazesi, yüzlerce motosikletli ve seveni tarafından Buçuktepe Mezarlığına getirildi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü. Motosiklet tutkunları, yol boyunca korna çaldı.

Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı
Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı

YORUMLAR
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Saraçlar Caddesi, Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onlarca motosikletli Nevrekop'u son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


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