Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy\'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası
10.12.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanında, 31 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın yüzüne kolonya dökerek ateşe veren doktor asistanı Sibel Arya Geriş hakkında, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Geriş ifadesinde, "Alkollü olmam ve Gözde'nin sevgilim D.Y'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım." dedi.

Kadıköy'de, yüzüne yanıcı madde döküp ateşe verdiği genç kadını yaralayan doktor asistanı tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'e 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturma dosyasına göre, sanık Geriş (28), Kadıköy'de bir mekanın önünde arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz'ın (31) arkasından gelip başına ve yüzüne doğru sıvı yanıcı maddeyi döktükten sonra ateşle yaktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Geriş hakkında düzenlenen iddianamede, olayın ardından yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmı yanan müştekinin kurtulmak için olanak bulamadığı belirtildi.

Alınan Adli Tıp Kurumu raporunda Yılmaz'ın 2. derecede yanıkları olduğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durumunun ise bulunmadığı aktarıldı.

Kadıköy'de genç kadını yanıcı madde döküp yakarak yaralayan sanığa dava

"SEVGİLİMİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık Geriş, D.Y. ile yaklaşık 1,5 yıldır sevgili olduklarını belirterek, "Kendisi uyuşturucu madde kullanıyordu ancak sevgili olduktan sonra benim de mücadelemle uyuşturucuyu bırakmak için AMATEM'de tedavi gördü. Gözde Yılmaz, D.Y'nin arkadaşıdır. Tekrardan D.Y'yi uyuşturucuya alıştırdı. Bunu bana D.Y. kendisi söylemişti." iddiasında bulundu.

"GÖZDE'NİN YANACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

Olay günü müştekinin yanına sevgilisine uyuşturucu vermemesi yönünde konuşmak için gittiğini öne süren Geriş, olay yerine giderken kendisinin de alkollü olduğunu, elinde içki olduğunu düşündüğü bir içeceğin bulunduğunu ifade etti.

Geriş, müştekiyle konuşmaya çalışırken alaycı tavrına ve sevgilisine uyuşturucu vermesine sinirlenip, elindeki sıvıyı üzerine döktüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Elimdeki sıvıyı Gözde'nin üzerine döktüm. Daha sonra çakmağımı ateşledim. Ben döktüğüm sıvı maddenin içerisinde yanıcı bir madde olduğunu ve Gözde'nin yanacağını düşünmedim. Amacım ve kastım da bu değildi. Alkollü olmam ve Gözde'nin D.Y'ye uyuşturucu vermesi tahriki altında bu şekilde davrandım. Pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum."

Kadıköy'de genç kadını yanıcı madde döküp yakarak yaralayan sanığa dava

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Müşteki Yılmaz ise yüzünü yakan ve çalışamaz duruma gelmesine sebep olan sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanığın eylemi, müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği anlatılan iddianamede, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında gelecek günlerde hakim karşına çıkması bekleniyor.

Kadıköy'de genç kadını yanıcı madde döküp yakarak yaralayan sanığa dava
Kaynak: AA

Gözde Yılmaz, İstanbul, Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti Tartıştığı eşini tüfekle vurarak katletti
Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor Milyonlarca emekli ve memurun kaderini belirleyecek hesaplama değişiyor
Avrupa’yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı Hastaneler dolup taşıyor Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP’li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim
Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşu topa tuttu: Hesabını o zaman soracağız
Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor Bir iyi bir de kötü haber var Elektrik ve doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Bir iyi bir de kötü haber var
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak Hesaplama yapıldı Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı
Niğde’de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu Niğde'de bakımını yaptığı bahçenin havuzunda ölü bulundu
Eşini öldüren kadın tahliye edildi Eşini öldüren kadın tahliye edildi

12:21
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü
12:12
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya
12:01
Bilim insanları şaşkın Bu köyde herkes kör doğuyor
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor
11:55
Şampiyonlar Ligi’nde Sörloth fırtınası
Şampiyonlar Ligi'nde Sörloth fırtınası
11:53
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...
11:31
Bakan Yumaklı’dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor
11:21
2 ülke arasında savaş başladı F-16’lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi
10:54
Mert Hakan’ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım
10:28
Şener Üşümezsoy’dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
09:49
Gurur Verici Davranış: Su Parası Bıraktılar
Gurur Verici Davranış: Su Parası Bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 12:58:31. #7.13#
SON DAKİKA: Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.