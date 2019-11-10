Son Dakika Haberleri: Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor
Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor

Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan market, büfe ve lokantalarda denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan market, büfe ve lokantalarda denetimlerde bulundu.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insan sağlığını doğrudan etkileyen gıda sektörüne yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan market, bakkal, büfe, kebapçı ve lokantalarda hijyen ve ruhsat denetimi yapan ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde ürünler kadar, çalışanların ve işyerlerinin temizliğini de en ince detaylarına kadar inceledi ve şartlara uymayan iş yerlerinin eksikliklerinin gidermesi için iş yeri sahiplerine gerekli uyarıları yaptı.


Konu ile ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimler sonunda eksikliklerini gidermeyen iş yerleri hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirerek, tek gayelerinin vatandaşın daha sağlıklı gıda tüketmesi olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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