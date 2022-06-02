Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu - Son Dakika
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Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

02.06.2022 14:46

Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu Sivas'ın Akıncılar ilçesinde zabıta memuru, ilçe kaymakamının kendisini darp ettiğini ileri sürerek kaymakamdan şikayetçi oldu.

Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

SİVAS - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde zabıta memuru, ilçe kaymakamının kendisini darp ettiğini ileri sürerek kaymakamdan şikayetçi oldu.

İddiaya göre, olay, geçtiğimiz günlerde Akıncılar ilçesinde yaşandı. AK Partili ilçe belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren bir maden firması arasında yaşanan alacak verecek meseleci icraya taşındı. İlgili İcra Dairesi firmanın lehinde karar verince, firma yetkilileri belediyeye ait araçlara el koymak istedi. Firma görevlileri ile belediye zabıtaları arasında tartışma yaşandı. Zabıta memuru Mehmet Petek ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Zabıta memuru ifade vermek için gittiği Jandarma Komutanlığı binasında komutanın odasında İlçe Kaymakamı S.K. tarafından sözlü hakarete maruz kalarak darp edildiğini iddia etti. Kartal, darp edildiğine dair sağlık raporu alıp Akıncılar Polis Amirliği'ne giderek kaymakam hakkında şikayette bulundu.

İlçe kaymakamı tarafından darp edildiğini ileri süren Petek, "Belediyemizin 2006 yılından süregelen bir mahkemesi vardı. Bu davamıza istinaden belediyemizin hizmet araçlarına icra koyup hacze geldiler. Ben de zabıtalık görevimi yaparak belediye araçlarımızın yanına gittim. Bunu duyan halkta toplanarak oraya geldi. Biz gerekli önlemlerimizi almak için arabalarımızı haciz vermemek için uğraştık. Ne icra müdürü, ne icra memuru sadece iki tane emniyet personeli, iki tane de davacı şirket sahipleri gelmiş. Emniyetin önünde kaymakam bey Jandarma Karakol Komutanına talimat vererek karakola aldırdı. Ben de mülki amirimiz olduğu için kendi rızamla gittim. Kaymakam bey karakolda komutana verdiği talimatla içerideki askerleri dışarı çıkardı, komutanın odasını boşalttırdı. Odada baş başa kaldık, benim oturmamı söyledi. Birkaç sözlü sataşmada bulundu, daha sonra sağ ve sol ayağıma toplamda 5-6 sefer tekme attı" dedi.

"Bu iş burada kalsın"

Petek, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamın ayrıca kendisinden konuyla ilgili konuşmamasını da istediğini iddia ederek, "Bu olayların burada kalacağını, herhangi bir yere gitmeyeceğini söyledi. Oradan çıktığımızda zabıta memuru olarak kendi araçlarımızı korumak adına yine olay yerine gittim. O sırada darp edildiğimi başkan beye söyledim, halkta duydu. Halkta kaymakama tepki gösterdi. Bu tepkinin üzerine kaymakam bey 'Ben böyle uygun gördüm, böyle yaptım', 'Yine olsa yine yaparım', 'Hiçbir şekilde çekincem yok', 'İstediğiniz yere şikayet edebilirisiniz' dedi. Ondan sonrasında ben hastaneye giderek darp raporu aldım. Ben görevimin başındayken kaymakam bey tarafından darp edildim. Adli sürecin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız, sonuna kadar şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu
Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu
Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu
Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

YORUMLAR
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Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu Zara'da çiftçilere yönelik çeşitli kurslar açıldı Zara'da çiftçilere yönelik çeşitli kurslar açıldı
Kaynak: İHA

Akıncılar, Hisarcık, Zabıta, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu - Son Dakika
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