Kırıkkale'de zabıtadan etiket ve raf ömrü denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince market ve bakkallarda etiket ve raf ömrü denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerinin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin denetimlerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın döneminde iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu denetimlerin yanı sıra marketlerde raf ömrü dolmuş ürünlerin de kontrollerini sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da görev düşüyor. Gerek marketlerden gerekse bakkallardan almış oldukları bütün gıdaların son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istiyoruz."