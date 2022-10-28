Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü... O anlar kamerada

28.10.2022 15:41

Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü.

Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü... O anlar kamerada Adana'da zabıtanın, seyyar olarak sebze satan bir kişiye tokat atması vatandaşlar tarafından görüntülendi
ADANA - Adana'da zabıtanın, seyyar olarak sebze satan bir kişiye tokat atması vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda sebze satan bir vatandaş Seyhan Belediyesi zabıtaları tarafından uyarıldı. Geçimini sebze satarak sağladığını belirten esnaf, ürünlerini kaldırmak istemedi. Bu nedenle zabıta ile seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir zabıta tartıştığı seyyar satıcıya tokat attı. Seyyar satıcı tokadın etkisiyle yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, zabıta tarafından darp edilen seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti.

Seyhan ilçesine bağlı 2 Bin Evler Mahallesinde bir zabıta 60 yaşındaki seyyar satıcı Turan Yıldız ile tartışmış ve daha sonrada tokat atarak yere düşürmüştü. Bu görüntülerin haber olmasının ardından Seyhan Belediyesi resmi twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Zabıta, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü... O anlar kamerada - Son Dakika

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