Son Dakika Haberleri: Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (3)

Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (3)

59 dakika önce

SÜRÜCÜ, TABURCU EDİLDİİzmir'in Narlıdere ilçesinde, sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın yaşamını yitirdiği kazada, 35 S 7580 plakalı pikabı kullanan, Çika'nın halasının oğlu Muammer Renda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (3), System.String[]
SÜRÜCÜ, TABURCU EDİLDİ

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sinema ve tiyatro sanatçısı  Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın yaşamını yitirdiği kazada, 35 S 7580 plakalı pikabı kullanan, Çika'nın halasının oğlu Muammer Renda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41 Kaynak: DHA

İzmir, Narlıdere, Demet Akbağ, Güncel
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