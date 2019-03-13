Zafer Çika, Çeşme'de Toprağa Verilecek (3)
59 dakika önce
SÜRÜCÜ, TABURCU EDİLDİİzmir'in Narlıdere ilçesinde, sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın yaşamını yitirdiği kazada, 35 S 7580 plakalı pikabı kullanan, Çika'nın halasının oğlu Muammer Renda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
SÜRÜCÜ, TABURCU EDİLDİ İzmir
'in Narlıdere
ilçesinde, sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çika'nın yaşamını yitirdiği kazada, 35 S 7580 plakalı pikabı kullanan, Çika'nın halasının oğlu Muammer Renda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:41 Kaynak: DHA
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