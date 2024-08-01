Zafer Partisi, İstanbul Sözleşmesi'nin Yürürlüğe Girişinin 10. Yılında Açıklama Yaptı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Milyonlarca kadın ve kız çocuğunun hayatını riske atan, şiddet faillerine ceza almaksızın şiddet uygulayabilecekleri mesajını aşılayan bu anlayışın karşısında; hayatları için mücadele eden kadınların yanındayız. İstanbul Sözleşmesi bu topraklara yeniden gelene dek çalışacağız" dedi.

Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aslan, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıldönümü dolayısıyla şu açıklamayı yaptı:

"Ataerkil zihniyeti besleyen, bu aklın yeniden üretilmesinde etkin rol oynayan siyasi iktidarı ve ortaklarını tanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek, kadınların can simidi olan 6284 Sayılı Kanun'u tartışmaya açık hale getirerek faillere güven aşılayan iktidarın artık görmesi gereken gerçekler var. Çözüm kadın haklarını arka planda bıraktıkları 'aile odaklı politikalar'dan değil, kadınları koruyan 6284'ü etkin bir şekilde uygulamaktan; İstanbul Sözleşmesi kararından dönmekten geçiyor. İntihar olarak kayıtlara geçen kaç cinayet var? Son 10 yılda 5 binden fazla kadını cinayetlere kurban verdik, bugün bu cinayetleri engellemeyi konuşmak yerine iktidar bakanlık eliyle toplumumuzun en değerli yapı taşı 'aile'yi kalkan olarak kullanarak hanelere giriyor. Amaçları kadınların güvenli yaşamı değil kendi ideallerindeki düzeni oluşturmaktır. Bunun farkındayız ve sessiz kalmayacağız."

Aslan, Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına yönelik erkek şiddetinin giderek tırmandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi olarak her zaman kız çocuklarına ve kadına yönelik şiddete karşı daha güçlü yasal düzenlemeleri savunduk. Milyonlarca kadın ve kız çocuğunun hayatını riske atan, şiddet faillerine ceza almaksızın şiddet uygulayabilecekleri mesajını aşılayan bu anlayışın karşısında; hayatları için mücadele eden kadınların yanındayız. Zafer Partisi Türk kadınlarının mücadelesini daima destekleyecek. İstanbul Sözleşmesi bu topraklara yeniden gelene dek çalışacağız."