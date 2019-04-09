Son Dakika Haberleri: Zalim İstanbul' Dizisine Suç Duyurusu

Zalim İstanbul' Dizisine Suç Duyurusu

44 dakika önce

Çanakkale'de yaşayan Cevat Yaltıraklı, 'Zalim İstanbul' adlı dizi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Zalim İstanbul' Dizisine Suç Duyurusu, System.String[]
Çanakkale'de yaşayan Cevat Yaltıraklı, 'Zalim İstanbul' adlı dizi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaltıraklı, dizide İstanbul'a argo kelimelerle ağır itham ve bilinçli hakaretlerde bulunulduğunu savundu.

Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay'ın paylaştığı 'Zalim İstanbul' adlı dizi hakkında Çanakkale'de yaşayan İstanbullu müteahhit ve restoratör Cevat Yaltıraklı, suç duyurusunda bulundu.

"Zalim İstanbul ismiyle yeni bir dizi programı yayınlanarak İstanbul'a argo kelimelerle ağır itham ve bilinçli hakaretlerde bulunulmuştur" diyen Yaltıraklı, "İstanbul, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde evrenselliğini koruyan, uygarlıkların beşiği tarihsel bir kent olup cennetin bu dünyadaki bir izdüşümüdür. Atatürk 1927 yılında İstanbul'dan şöyle bahsetmiştir: 'Türk milletinin gözbebeği İstanbul.' 18. yüzyılda yaşayan bilge kişi P. Gyllus İstanbul için şu cümleleri kullanmıştır: 'Dünyada bütün şehirler ölüme mahkum olur, fakat İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır.' Dini motiflerle bezenmiş, dünya inanç turizminin gözdesi İstanbul çeşitli dini mabetlerin eşsiz mimarisi ile gönüllerde taht kurmuş. İstanbul'a 'Zalim' diyenlerin kendileri müfteri ve zalimdir. İstanbul'a zalim diye hakaret etmek kimsenin haddi değildir. İstanbul kime ve nasıl bir zalimlik etmiştir? Esas İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'u tahrip eden ve deforme ederek İstanbul'u üzmüşlerdir. Tarihi ve kutsal İstanbul şehri bir film senaryosuna kurban edilemez ve hiç kimse de İstanbul'un varisi olamaz. Genç nesle İstanbul'u 'zalim' olarak argo kelimelerle tanıtmak bir çapsızlıktır. Sizin gibi düşük profilli kişilerin İstanbul'u küçük düşürmeye yeltenmesi vahim bir hata ve İstanbul'a ihanettir. Bize bu mümtaz kenti kazandıranları rahmet ve şükranla anarken İstanbul'da yaşayanlardan özür dilenmelidir. İvedi olarak dizideki 'zalim' kelimesini de yayından çıkartılmasını talep ederiz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:12 Kaynak: İHA
Başsavcı, Çanakkale, İstanbul, Magazin
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