Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor - Son Dakika

Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor

11 dakika önce

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri' projesi çalışmaları devam ediyor.

Zap Vadisi'nde sosyal tesis çalışması sürüyor, System.String[]

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri' projesi çalışmaları devam ediyor.

Günlük olarak yapılan çalışmaları denetleyen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, proje kapsamında Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, bahçeler, restoran ve kafelerin yapılacağını söyledi. Tesisin bitirilmesiyle birlikte yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda bahçesiyle, spor alanlarıyla, eğlence yerleri ve çocuk parklarıyla Hakkarilinin nefes alacağı bir yer olacağını belirten Duruk, "Yine Zap Vadisi üzerinde bir köprü, teraslar, gözetleme kuleleri yapılacak. Ayrıca vadinin iki tarafında da restoran ve kafeler olacak. Hakkarili vatandaşlarımızın hafta sonlarında ya da boş zamanlarında nefes alacakları, vakit geçirecekleri, spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak" dedi. - HAKKARİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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