Zara Belediyesi'nden sağlıkçılara moral ziyareti - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde belediye personeli, sağlık ekiplerine moral ziyaretinde bulundu.

Zara Belediyesi personeli, Zara Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlıkçıları ziyaret ederek ikramda bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlamasından itibaren görevlerine aralıksız devam eden, gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, içerisinde kuruyemiş, kek ve meyve suyu olan ikram paketleri hazırladık. Bu zor süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek, moral vermek amacıyla hastanemize ziyaret gerçekleştirerek sağlıkçılarımıza ikramda bulunduk." dedi.