Zara'da çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposu önünde düzenlenen törende 200 üreticiye tohumları teslim edildi.

Konu hakkında bilgi veren İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 çiftçimize yüzde 70'i hibe olarak 74 ton buğday, 10 ton yonca, 10 ton korunga ile bir ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise "Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı ve 21 ilde üreticilerimize yüzde 75 hibe ile dağıtılacak olan yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması adına bu proje uygulamaya konulmuştur. Koronavirüs ile ülke olarak hep birlikte mücadele ettiğimiz bugünlerde, üretimin ve sürdürülebilir tarımın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş ile üreticiler katıldı.