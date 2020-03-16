Zara'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Zara'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte ediliyor.

Zara'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde toplu kullanım alanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte ediliyor.

Zara Belediyesi tarafından ibadethanelerde, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarında, şadırvan ve terminal merkezindeki alanlarda dezenfekte amaçlı ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Ülkemizde de tedbirlerin alınmaya başlaması ile belediye olarak biz de halkın yoğunlukta bulunduğu tesislerde ve toplu taşıma araçlarında, belediye araçlarında dezenfekte yapmaktayız." dedi.

Periyodik olarak ilaçlamalara devam edeceklerini belirten Çelik, vatandaşların hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmelerini istedi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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