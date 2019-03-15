Son Dakika Haberleri: Zara'da Şehitleri Anma Günü Etkinliği

Zara'da Şehitleri Anma Günü Etkinliği

59 dakika önce

Zara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zara'da Şehitleri Anma Günü Etkinliği, System.String[]
Zara ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından belediye düğün salonunda düzenlenen program, Kur'an tilavetiyle başladı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin önemine değinerek "Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümünü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanları ile sulanmış vatan toprağımız üzerinde oyunlar dönmeye devam ediyor. Bu oyunları, milletimiz, milletimizin iradesi her zaman bozmuştur." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise konuşmasında, "Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, kurtuluş mücadelesinde, 15 Temmuz'da, tarih boyunca vatanı, bayrağı, dini için savaşan aziz milletimiz hiç bir zaman düşmana boyun eğmemiştir. Bu yolda kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şair Dursun Ali Erzincanlı, sevilen şiirlerini Zaralılar için okudu.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, parti teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Sivas, AK Parti, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı DSP'nin Seçim Aracından, AK Parti'nin Broşürleri Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da Şehitleri Anma Günü Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]