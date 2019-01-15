Son Dakika Haberleri: Zarif ve Barzani Bölgedeki Gelişmeleri Ele Aldı

Zarif ve Barzani Bölgedeki Gelişmeleri Ele Aldı

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Zarif ve Barzani Bölgedeki Gelişmeleri Ele Aldı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mesut Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Zarif, Barzani ile bir araya geldi.

Açıklamada, ikilinin Irak'taki siyasi durumun yanı sıra Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından Bağdat ile yeni bir sürecin başladığına dikkati çeken Barzani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için çalıştığını belirtti.

Suriye'deki duruma da değinen Barzani, ülkedeki son gelişmelerden duyduğu kaygıyı Zarif'e iletti.

Zarif ise IKBY'nin konumu ve istikrarının, ülkesi için önemli olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Erbil'de ayrıca IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Zarif, 4 günlük ziyaret kapsamında önceki gün vardığı Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Irak, Dışişleri Bakanı, Mesut Barzani, Güncel
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