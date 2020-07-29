Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi

Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi Malatya'da narkotik ekiplerince bir kamyonda yapılan aramalarda piyasa değeri 13 milyon TL'nin üzerinde olan 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da narkotik ekiplerince bir kamyonda yapılan aramalarda piyasa değeri 13 milyon TL'nin üzerinde olan 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda eroin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Malatya-Elazığ Karayolu Kale ilçesi sınırlarında oluşturulan yol kontrol noktasında bir kamyon durduruldu. Araç içerisinde narkotik köpeği Bonita'nın da tepki vermesi ile yapılan kapsamlı aramalarda 375 paket halinde toplam 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bilgiler veren Malatya Valisi Aydın Baruş, can ve nesil güvenliğini tehdit eden en önemli unsurların başında yer alan uyuşturucu madde ile ilgili Malatya'da önemli bir başarıya imza atıldığını dile getirdi.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Vali Aydın Baruş, 28 Temmuz günü Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapılan analiz çalışması sonucu yol kontrol noktasında bir kamyonu durduklarını söyledi. Kamyonda yapılan aramalarda 195 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini dile getiren Baruş, "Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olmasaydı, belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleri ile birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini kutlayan Baruş, bu tür başarılı operasyonların da devamını diledi.

Baruş, ayrıca 2020 yılında Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele istatistiklerini de paylaştı. Malatya'da emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplamda şuana kadar 814 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştiğini belirten Baruş, bu operasyonlarla ilgili bin 218 şahsın gözaltına alındığını ve bunlardan 170'inin tutuklandığını açıkladı.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri de açıklayan Baruş, şöyle devam etti:

"2020 yılı başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 122 kilo Kubar esrar, 7 kilo 227 gram toz esrar, 10 gram plaka esrar, 10 gram kokain, 3 kilo 329 gram Metamfetamin maddesi, 9 kilo 983 gram sentetik kannobinoid (Bonzai), 65 adet Captagon hap, bin 478 adet extacy hap, 14 bin 489 kullanımı kontrole tabi ilaç ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 36 bin 615 kök kenevir ele geçirildi"

Uyuşturucu ile mücadele de operasyonların durmaksızın devam edeceği mesajını veren Baruş, "Zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesini, gençlerin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Uyuşturucu madde satışının da en az terör kadar tehlikeli olduğunu da belirten Vali Baruş, "Çünkü bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan bu mücadele de duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı konusunda şüpheli bir durum olduğunda 155 ve 156 ihbar hatlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın 'Uyuma' adlı mobil ihbar hatlarını kullanarak ihbarda bulunabilirler. Yapılacak İhbarlarla güvenlik güçleri daha etkin bir çalışma yapacaktır. Özellikle de sokak satıcılarının gençlerimize yönelik uyuşturucu madde satışına izin verilmeyecektir" dedi.

Malatya tarihinde ilk kez bu kadar büyük oranda bir eroin maddesi ele geçirildiğini de ifade eden Baruş, eroinlerin nereye sevk edildiğine ilişkin ise soruşturmanın halen devam etmesi nedeniyle açıklama yapamayacağını söyledi.

Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi

Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:56

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Zehir tacirlerine büyük darbe...Malatya tarihinde ilk kez 195 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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