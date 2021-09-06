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Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı - Son Dakika

Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı

06.09.2021 13:17
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı, System.String[]

Denizli'de uyuşturucu tacirliğine soyunan bir çiftçiyi takibe alan jandarma narkotik ekipleri, son yılların en büyük operasyonlarından birisine imza attı.

Denizli'de uyuşturucu tacirliğine soyunan bir çiftçiyi takibe alan jandarma narkotik ekipleri, son yılların en büyük operasyonlarından birisine imza attı. Kendi yetiştirip hasat ettiği 3 milyon TL değerindeki 285 kilo esrarı yonca balyalarının arasına gizleyerek satmaya götüren çiftçi, film gibi bir operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Burdur'un Gölhisar ilçesinde çiftçilik yapan A.B.'nin esrar yetiştirdiği ve hasadın ardından uyuşturucu maddeyi Denizli'de piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Timleri, şüpheliyi takibe aldı. A.B.'yi 2 ay boyunca adım adım takip eden narkotik timleri, kenevirlerin hasadını yapan şüphelinin satıca hazır hale getirdiği uyuşturucuyu Denizli'nin Acıpayam ilçesine getirmek üzere kamyonete yüklemesinin ardından operasyon için düşmeye bastı.

Balyaların arasına gizlenen esrar adım adım takip edildi

Takip edildiğinden habersiz olan A.B., 10 çuval içerisine doldurduğu 285 kilo esrarı, kamyonetin kasasındaki yonca balyalarının arasına gizleyerek yola çıktı. Havada drone desteğiyle de takip edilen kamyonet, Acıpayam ilçesi girişinde önlem alan jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ana yolda çıkarak tarlaların arasından kaçamaya devam eden kamyonet, Yumrutaş Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalı kenarında kıstırılarak durduruldu.

3 milyon TL'lik esrarı piyasaya süremeden yakalandı

Yaşanan kovalamacanın ardından aracıyla daha fazla yol alamayan A.B., kamyonetten inip yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. Yaşadığı şoktan kurtulamayan şüpheli, jandarmaları karşısında görünce "Hayır, bırakın beni. Ben ne yaptım. Rahat bırakın" diye çığlıklar attı. Şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'Manşet' yardımıyla kamyonette yapılan aramada, yonca balyaları altına gizlenmiş 10 ayrı çuval içerisinde toplam 285 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olarak esrarı piyasaya süremeden yakalanan A.B., 'Uyuşturucu ticareti ve yasa dışı ekim' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önceden hiçbir suç kaydı bulunmayan A.B.'nin daha çok para kazanma hevesiyle böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı
Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı

Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zehir tacirliğine soyunan çiftçi, ilk işinde yakalandı - Son Dakika


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