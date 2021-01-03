Zehirlenmesine rağmen hayat kurtarmaya devam etti - Son Dakika

Zehirlenmesine rağmen hayat kurtarmaya devam etti
03.01.2021 14:10
Kayseri'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, zehirlenmesine rağmen işini bırakmayarak çalışmaya devam etti.
Kayseri'de bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, zehirlenmesine rağmen işini bırakmayarak çalışmaya devam etti.
Edinilen bilgiye göre, Erkilet General Emir Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yangın çıktı. Olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bir kişinin yangın sırasında evde olduğunun öğrenilmesiyle itfaiye ekipleri pencere ve kapıdan içeri girdi. Yoğun dumanlar arasında yangını söndürmeye çalışan bir itfaiyeci dumandan etkilendi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle ambulansa taşınan itfaiye eri, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek yangın alanına geri dönerek söndürme çalışmalarına katıldı. - KAYSERİ
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