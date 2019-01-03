Zehirli Dikenleri Öldürücü !

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Restoranında "Bütün Balık Döner" Yaptı! Tadan Lezzetine Doyamadı

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar