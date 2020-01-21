Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame... - Son Dakika
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Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame...

6 saat önce

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, firari savcı Zekeriya Öz hakkında Taner Büber isimli tutuklu sanıktan Ergenekon Davası'nda emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve iş insanı Sami Hoştan'ın aleyhinde beyanda bulunmasını istemesiyle ile ilgili olarak "Görevi kötüye kullanma" ve "Silahlı terör örgütüne...

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BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, firari savcı Zekeriya Öz hakkında Taner Büber isimli tutuklu sanıktan Ergenekon Davası'nda emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve iş insanı Sami Hoştan'ın aleyhinde beyanda bulunmasını istemesiyle ile ilgili olarak "Görevi kötüye kullanma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY kuruluşu, yapılanması, amacı ve hiyerarşik yapısı anlatıldı. İddianamede Zekeriya Öz'ün İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı olduğu ve Bolu Cumhuriyet Savcısı iken görevden alındığı belirtildi. İddianamede, müşteki Taner Büber'in 2008 yılında tutuklu olarak yargılandığı ve Büber'in İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ne getirildiği sırada jandarma görevlileri tarafından Zekeriya Öz'ün odasına getirildiği belirtildi.

YALAN BEYANDA BULUNMASINI İSTEDİ

İddianamede Zekeriya Öz'ün Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" diyerek Ergenekon Davası kapsamında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve iş adamı Sami Hoştan aleyhinde beyanda bulunmasını istediğini ayrıca Tarık Ümit isimli şahsın bu kişilerce öldürülmüş olduğunu beyan etmesini istediği belirtildi.

PERİNÇEK ALEYHİNDE NE BİLİYORSAN ANLAT

Ayrıca iddianamede Zekeriya Öz'ün Taner Büber'e dönemin İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği aktarıldı. Büber'in teklifi reddetmesi üzerine de Zekeriya Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler söyleyerek FETÖ'nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket etmek suretiyle mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede Zekeriya Öz hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.


Veli Küçük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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