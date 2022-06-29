Zelenski'den NATO'ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski'den NATO'ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız

29.06.2022 15:30
Zelenski'den NATO'ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderlere seslendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde liderlere seslendi. Ukrayna'nın, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Zelenski, "Güvenlik garantilerine ihtiyacımız var ve ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız" dedi.

Sözlerine NATO Zirvesi'nde liderlere hitap etme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu ifade ederek başlayan Zelenski, "Bugün gerçekten yeni bir hikayenin başlangıcı. Sadece NATO'nun doğu kanadı için değil, bir bütün olarak ittifak için, tüm Avrupa-Atlantik topluluğu için. Kremlin'in son derece agresif olduğu bir döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var" dedi.

"RUS LİDERLİĞİ DÜNYAYI FARKLI GÖRÜYOR"

Rusya'nın hedeflerinin 'bilindiğini' ve 'bariz' olduğunu ifade eden Zelenski, "Rus liderliği dünyayı farklı görüyor. Örnek olarak, Litvanya'yı ittifakınızın bir üyesi olarak değil, Sovyetler Birliği'nin bir cumhuriyeti olarak görüyorlar. Bizim için (Litvanya) bağımsız bir devlettir ve uzun zamandır SSCB'nin eski bir cumhuriyetidir. Bizim için bu geçmiştir, ancak onlar (Rusya) bunu olası bir gelecek olarak görüyorlar, tekrar hükmetmek istiyorlar. Aynı şey Rusya'nın komşusu olan her ülke için de geçerli. Bir zamanlar Moskova'nın etkisi altında olan her devlet için" dedi.

"24 ŞUBAT'TAN BU YANA 2 BİN 800'DEN FAZLA FÜZE FIRLATILDI"

Zelenski, Ukrayna'ya 24 Şubat'tan bu yana 2 bin 800'den fazla füze fırlatıldığını ve bunların büyük çoğunluğunun sivilleri hedef aldığını belirterek, "Rus ordusu, mümkün olduğu kadar çok insanın şehirleri terk etmesini sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi. Zelenski, gıda krizi, Ukrayna limanlarının ablukası, Rusya'nın tetiklediği kıtlığın bir araç olduğunu ve baskı yapma ve kaos yaratma amacıyla kullanıldığını söyleyerek aynı durumun enerjide de söz konusu olduğunu ifade etti. Zelenski, "Rusya'nın gerçek hedeflerini görmemiz gerekiyor. ve eğer farklı olsalardı, şimdi Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma, ortak güvenlik elde etme arzusu olmayacaktı" dedi.

"UKRAYNA'NIN HEDEFLERİ SİZİNKİYLE AYNI"

Ukrayna'nın, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bunun, Rusya bu devletlere karşı harekete geçmeden önce gerçekleşmesinin çok iyi olduğunu belirten Zelenski, "Aslında bizim, Ukrayna'nın hedefleri sizinkiyle aynı. Avrupa kıtasında ve dünyada güvenlik ve istikrarla ilgileniyoruz. Rusya'yı gerçekten ana tehdidiniz olarak tanımlıyorsanız, onların ilk hedefini tam olarak desteklemelisiniz. Bu Rusya'nın sadece Ukrayna'ya karşı bir savaşı değil, Avrupa'daki koşulları dikte etme hakkının savaşıdır. Bu nedenle, Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü durduracak bu tür yaptırımlar, silah, finans ve siyasi olarak Ukrayna'yı şimdi bile desteklemek mutlak bir zorunluluktur. Ukrayna'nın modern füze ve hava savunmasına ihtiyacı var ve bu sistemlere sahipsiniz. Bunları bize sağlayarak, Rusya'nın şehirleri yok etme ve Ukrayna'nın sivil nüfusunu terörize etme taktiklerini tamamen kırabilirsiniz. Bu temel bir şeydir. Kiev'den Madrid'e olan mesafe bugün bize karşı kullanılan füzelerin menzilinden daha az. Bir devlet, ortakların yardımı olmadan böyle bir tehdide yanıt verebilir mi? Bu yardımı sağlayabilirsiniz. ve zaten sağladığınız yardım için minnettarız" şeklinde konuştu.

"RUSYA'NIN TOPÇU AVANTAJININ KIRILMASI GEREKİYOR"

Rusya'nın savaş alanında öncelikle topçu üstünlüğüne güvendiğini ifade eden Zelenski, savaşın devam etmesini önlemek için Rusya'nın topçu avantajının kırılması gerektiğini söyleyerek, Ukrayna'ya mali desteğin silah yardımı kadar önemli olduğunu, milyarlarca dolarlık açıkları olduğunu ve Ukrayna'nın bunu karşılayacak petrol veya doğalgazı olmadığını ve ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Rusya'nın izole edilmesi gerektiğini belirten Zelenski, "Yok etmek istediği bu uluslararası yapılarda olmamalı. Kendisi o diyaloğu aramaya başlayana kadar mantıklı gelmeyen hiçbir diyalog olmamalı. ve barış adına NATO'nun doğu kanadı anlayışı gözden geçirilmelidir. Doğudaki tüm Müttefiklerin, tüm komşularımızın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden yana olması bir tesadüf mü? Hayır, bu bir tesadüf değil. Bu mantıktır. Bu, bölgemizdeki yaşamın bilgisidir. Güvenlik garantilerine ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim ve ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.


YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Son dakika haberi | Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi Son dakika haberi | Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Madrid, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski'den NATO'ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:05:09. #1.11#
SON DAKİKA: Zelenski'den NATO'ya: Ortak güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement